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Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке

Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, принял в Нью-Йорке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 03:59
Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке
Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, принял в Нью-Йорке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

Продолжавшаяся около 40 минут встреча прошла за закрытыми дверями в новом здании “Турецкого дома” в Нью-Йорке.

Ранее Эрдоган встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны обменялись мнениями по Сирии, Ливии и Афганистану. Турецкий лидер и генсек также обсудили кипрский вопрос.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə prezidenti və Britaniyanın baş naziri ABŞ-da danışıqlar aparıblar

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