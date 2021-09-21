Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, принял в Нью-Йорке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, принял в Нью-Йорке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

Продолжавшаяся около 40 минут встреча прошла за закрытыми дверями в новом здании “Турецкого дома” в Нью-Йорке.

Ранее Эрдоган встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны обменялись мнениями по Сирии, Ливии и Афганистану. Турецкий лидер и генсек также обсудили кипрский вопрос.