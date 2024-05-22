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Энтони Блинкен: США и ЕС предпримут меры против Грузии из-за закона об иноагентах

Энтони Блинкен: США и ЕС предпримут меры против Грузии из-за закона об иноагентах Соединенные Штаты и Евросоюз собираются принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах.
Другие страны
22 мая 2024 г. 23:31
Энтони Блинкен: США и ЕС предпримут меры против Грузии из-за закона об иноагентах

Соединенные Штаты и Евросоюз собираются принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, комментируя рассмотрение в Грузии упомянутого законопроекта.

По словам Блинкена, ЕС изучает воздействие принятия данного закона в Грузии на процесс присоединения страны к союзу, и примет соответствующие меры.

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