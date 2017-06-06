Эмир Кувейта намерен оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Власти Кувейта предпринимают попытки по урегулированию дипломатического кризиса между Катаром и рядом стран, выступая в роли посредника между сторонами. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем ат-Тани заявил, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах в телефонном разговоре с главой Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани призвал его отложить выступление о сложившейся ситуации, отмечается в сообщении канала.

"Он получил звонок от эмира Кувейта, который призвал его отложить выступление, чтобы получить время для урегулирования кризиса", - заявил глава катарского МИД в интервью телеканалу.

При этом министр отметил, что его народ выступает против тех, кто "пытается навязать свою волю Катару и вмешаться в его внутренние дела".

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.