Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в начале октября

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) пройдет в Париже в начале октября.

Как передает Report, об этом сообщил в среду Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров руководителей четырех стран.

Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров пришли к мнению, что режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдается - Елисейский дворец.

Лидеры стран "нормандской четверки" по итогам прошедших в среду по телефону переговоров поручили главам МИД своих стран провести встречу 12 сентября в Берлине.