Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в начале октября

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) пройдет в Париже в начале октября.
Как передает Report, об этом сообщил в среду Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров руководителей четырех стран.
Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров пришли к мнению, что режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдается - Елисейский дворец.
Лидеры стран "нормандской четверки" по итогам прошедших в среду по телефону переговоров поручили главам МИД своих стран провести встречу 12 сентября в Берлине.
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