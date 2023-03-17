Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством

Решение суда города Бастии на Корсике о запрете использования корсиканского языка при исполнении государственных обязанностей, вероятно, побудит жителей Корсики чаще говорить на своем языке или изучать его с нуля.

Решение суда города Бастии на Корсике о запрете использования корсиканского языка при исполнении государственных обязанностей, вероятно, побудит жителей Корсики чаще говорить на своем языке или даже приступить к его изучению с нуля.

Об этом Report заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

“Запрет гласит, что политики, проживающие на Корсике, будут обязаны использовать французский язык во время своих дебатов. Но осуществимо ли это? Я так не думаю. Я рассматриваю этот запрет как рискованный, поскольку он может – и будет – использован корсиканскими националистами для борьбы против центрального правительства”, - сказал он.

По его словам, корсиканцы будут продолжать говорить по-корсикански - этот запрет не повлияет на их субнациональную идентичность, он касается только внутри- и межинституционального общения между политиками.

"Франция сталкивается с ростом неокоммунистических тенденций, от "вечнозеленого" корсиканского национализма до относительно нового банального сепаратизма, с которым она на самом деле не знает, как бороться", - заявил политолог, добавив, что страна спонсирует политику централизации и способствует ренационализации своих масс.