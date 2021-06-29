Экс-президент Украины перенес операцию на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Как передает Report, об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Издание отметило, что Кравчук пропустил прошедшее накануне торжественное заседание Верховной рады по случаю Дня конституции на Украине в связи с операцией на сердце.
Как пишет издание, операция прошла в Киеве. Сейчас бывший украинский лидер чувствует себя хорошо и восстанавливается. По словам врачей, операция прошла успешно.
87-летний Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.