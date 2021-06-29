Экс-президент Украины перенес операцию на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Издание отметило, что Кравчук пропустил прошедшее накануне торжественное заседание Верховной рады по случаю Дня конституции на Украине в связи с операцией на сердце.

Как пишет издание, операция прошла в Киеве. Сейчас бывший украинский лидер чувствует себя хорошо и восстанавливается. По словам врачей, операция прошла успешно.

87-летний Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.