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Экс-президент Украины перенес операцию на сердце

Экс-президент Украины перенес операцию на сердце Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Другие страны
29 июня 2021 г. 19:35
Экс-президент Украины перенес операцию на сердце
Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Издание отметило, что Кравчук пропустил прошедшее накануне торжественное заседание Верховной рады по случаю Дня конституции на Украине в связи с операцией на сердце.

Как пишет издание, операция прошла в Киеве. Сейчас бывший украинский лидер чувствует себя хорошо и восстанавливается. По словам врачей, операция прошла успешно.

87-летний Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.

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