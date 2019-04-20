​Экс-президент Перу Кучински отправлен в СИЗО на три года

Педро Пабло Кучински, правивший в Перу в 2016- 2018 годах, подозревается в коррупции и отмывании денег. Дело против экс-президента связано с бразильским строительным концерном Odebrecht, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински, проходящий по делу о коррупции, отправлен в следственный изолятор сроком на три года. Суд в Лиме в пятницу, 19 апреля, поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры.

В отношении Кучинского проводится расследование по делу о коррупционном скандале вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht. 80-летний экс-глава Перу подозревается в отмывании денег. Кучински покинул пост президента на фоне этого скандала в минувшем году.

10 апреля Кучински был отправлен в СИЗО сроком на 10 дней. В настоящее время он, однако, находится в больнице, где оправляется после операции на сердце. Адвокаты намерены обжаловать решение о продлении содержания Кучинского в следственном изоляторе.