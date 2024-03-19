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Экс-глава МО Британии: Лондон не должен исключать отправку войск в Украину

Экс-глава МО Британии: Лондон не должен исключать отправку войск в Украину Бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес заявил, что Лондон не должен исключать возможность отправки войск в Украину, чтобы держать российские власти в неведении относительно своих дальнейших планов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
19 марта 2024 г. 21:49
Экс-глава МО Британии: Лондон не должен исключать отправку войск в Украину

Лондон не должен исключать возможность отправки войск в Украину, чтобы держать российские власти в неведении относительно своих дальнейших планов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес.

"Думаю, что нам стоит использовать такие выражения, как "мы не исключаем этого". В конце концов, неопределенность - это часть сдерживания. Нужно, чтобы наш противник гадал о том, как далеко мы зайдем и на что мы готовы. Важно, чтобы мы никогда не закрывали мосты. Необязательно, что мы будем так поступать, но важно держать людей в неведении. Наши противники как раз добиваются от нас того, чтобы мы исключали что-либо", - сказал Уоллес.

Бывший министр обороны Великобритании также выступил за увеличение расходов на оборону до 3% ВВП. По его словам, как правящая Консервативная партия, так и оппозиционная Лейбористская партия должны осознать степень угроз, с которыми сегодня сталкивается Соединенное Королевство. "Я бы хотел, чтобы консерваторы и Лейбористская партия включили (увеличение расходов на оборону до 3% ВВП) в свои [предвыборные] манифесты", - добавил Уоллес.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска в Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

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