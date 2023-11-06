В Азербайджане упрощена выдача электронных виз для пакистанских туристов

Правительство Азербайджана запустило онлайн-сервис "Друг пользователя" для предоставления электронных виз гражданам из разных стран, в том числе из Пакистана.

Правительство Азербайджана запустило онлайн-сервис "Друг пользователя" для предоставления электронных виз гражданам из разных стран, в том числе из Пакистана.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, этот шаг был предпринят с целью упрощения оформления виз для туристов и укрепления культурных связей.

В сообщении отмечается, что запуск онлайн-сервиса "Друг пользователя" обеспечивает беспрепятственный доступ пакистанских туристов в Азербайджан.

Для одноразовой 30-дневной электронной визы пакистанские туристы могут воспользоваться стандартной категорией, заплатив 69 долларов. Время обработки заявлений на визу этой категории варьируется от 3 до 5 дней.

В чрезвычайной ситуации виза для граждан Пакистана будет стоить 119 долларов.