Джонсон: Нормализация отношений с РФ по модели "2014 года" уже невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад не сможет нормализовать отношения с Россией после нынешних событий в Украине так, как он сделал это несколько лет назад.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад не сможет нормализовать отношения с Россией после нынешних событий в Украине так, как он сделал это несколько лет назад.

Как передает Report со ссылкой на сайт правительства Британии, об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте.

По словам Джонсона, мир и ситуация изменились, и теперь нужно делать упор на обеспечении коллективной безопасности.

"После вторжения России в Украину мы не сможем предполагать, что можно будет вернуться к какому-то статусу-кво, что снова нормализуем отношения, как это произошло в 2014 году", - отметил он на пресс-конференции в Лондоне.

Напомним, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым.