Джон Керри: США и РФ договорились обмениваться информацией и продолжить диалог по ситуации на Украине

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "США и Россия договорились обмениваться информацией и продолжить диалог по ситуации на Украине".

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на брифинге, комментируя итоги переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АТЭС в Пекине.

"У нас есть определенные разногласия по Украине. Мы договорились обменяться информацией относительно этого. Мы также пришли к согласию, что этот диалог будет продолжаться", — заявил Керри

Госсекретарь США выразил надежду на то, что минские договоренности по Украине будут реализованы.