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    Джон Керри прибыл в Багдад с необъявленным визитом

    Госсекретарь встретится с премьером, главой МИД Ирака

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в иракскую столицу Багдад с необъявленным визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, госсекретарь прибыл в Ирак для переговоров с высшим руководством страны относительно борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

    Дж.Керри в ходе визита встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари и премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

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