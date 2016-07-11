Джон Керри прибыл в Багдад с необъявленным визитом

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в иракскую столицу Багдад с необъявленным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, госсекретарь прибыл в Ирак для переговоров с высшим руководством страны относительно борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Дж.Керри в ходе визита встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари и премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.