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    Два десятка человек пострадали в Страсбурге при использовании пиротехники

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек получили ранения во французском Страсбурге при неосторожном обращении с пиротехникой в новогоднюю ночь.

    Как передает Report, об этом сoобщает газета Figaro.

    По словам врачей, более половины пострадавших — несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.

    Люди получили ранения и ожоги рук и глаз, у некоторых наблюдается временная глухота. Одному из пострадавших ампутировали два пальца.

    Жители Страсбурга привозят новогоднюю пиротехнику из соседней Германии. 

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