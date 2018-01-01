Два десятка человек пострадали в Страсбурге при использовании пиротехники

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек получили ранения во французском Страсбурге при неосторожном обращении с пиротехникой в новогоднюю ночь.

Как передает Report, об этом сoобщает газета Figaro.

По словам врачей, более половины пострадавших — несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.

Люди получили ранения и ожоги рук и глаз, у некоторых наблюдается временная глухота. Одному из пострадавших ампутировали два пальца.

Жители Страсбурга привозят новогоднюю пиротехнику из соседней Германии.