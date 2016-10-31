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    Два человека погибли в Нью-Йорке на вечеринке после перестрелки

    Еще пять человек получили ранения

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще пять получили ранения в воскресенье после того, как неизвестные открыли стрельбу во время вечеринки в честь празднования Хэллоуина в штате Нью-Йорк.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    По его данным, стрельба произошла в городе Ньюбург. Несколько человек открыли огонь в одном из частных домов, после чего скрылись с места происшествия. В результате погибли 20-летняя женщина и 18-летний подросток. Пострадавшие доставлены в больницы.

    Полиция разыскивает злоумышленников.

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