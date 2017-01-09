Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с маршрутным такси в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС со ссылкой на пресс-службе областной полиции.

"В 18:30 мск автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения на 19-м км Новоугличского шоссе, где столкнулся с маршрутным такси. В аварии погибли водитель и пассажир "Жигулей", тяжелые травмы получили четыре человека, находившиеся в маршрутке", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.