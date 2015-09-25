Два человека погибли при крушении самолета в Техасе

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет упал возле здания средней школы округа Худ в американском штате Техас, погибли два человека, сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC.

Инцидент произошел в четверг около 19:00 по местному времени (в пятницу около 05:00 по Баку), когда одномоторный самолет упал вскоре после взлета в аэропорту Гранбери, сразу после падения он загорелся.

Согласно данным полиции, самолет упал вблизи средней школы Гранбери, на стадионе которой в момент крушения проходил футбольный матч.

Жертвами стали два человека, которые находились на борту самолета.