Два аэропорта в Индонезии остаются закрытыми из-за извержения вулкана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Два аэропорта на индонезийском острове Ломбок, расположенном к востоку от Бали, останутся закрытыми как минимум до утра воскресенья в связи с извержением вулкана Ринджани, остальные работают. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр транспорта Индонезии Игнасиус Джонан.

Ранее сообщалось, что закрытые на этой неделе из-за извержения Ринджани примерно на 36 часов международный аэропорт Бали Нгурах-Раи и маленький аэропорт Блимбингсари в городе Баньюванги на восточной оконечности острова Ява были открыты еще в четверг днем. По словам генерального директора управления воздушного транспорта министерства транспорта Индонезии Супрасетьо (Suprasetyo), облако вулканического пепла в этом районе перестало угрожать полетам.

Вместе с тем ряд зарубежных авиакомпаний, ссылаясь на данные международной экспертной сети Консультационный центр по вулканическому пеплу (Volcanic Ash Advisory Centre — VAAC), продолжает отказываться от совершения полетов на Бали.