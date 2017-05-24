Дутерте заявил, что военное положение на юге Филиппин может продлиться год

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что военное положение в провинции Минданао на юге страны может продлиться год.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГИЛ группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.

"Если потребуется год, чтобы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен", — приводит агентство заявление Дутерте, которое он сделал на видеозаписи, опубликованной правительством.

Дутерте заявил в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что должен вернуться на Филиппины, где не прекращаются боестолкновения.