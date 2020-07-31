О нас
Report Georgia

Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в 2021 году

Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в 2021 году Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака назначены на 6 июня 2021 года.
Другие страны
31 июля 2020 г. 23:21
Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в 2021 году

Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака назначены на 6 июня 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в пятницу премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

"Я объявляю 6 июня 2021 года датой проведения досрочных парламентских выборов, и мы сделаем все, чтобы они прошли успешно и были прозрачными", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению.

Напомним, что проведение всеобщих досрочных выборов, которые предусматривают выборы в парламент и последующее назначение президента страны, было одним из главных требований протестующих во время непрекращавшихся в стране с октября 2019 года массовых народных волнений и беспорядков, и власти обещали его выполнить. Однако выборы были обусловлены необходимостью принятия сначала нового избирательного закона, разработка и одобрение которого затянулась на несколько лет.

Отметим, что последние парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года, а следующие должны были пройти в мае 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка
В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка
31 июля 2020 г. 23:27
Трамп: США намерены вскоре покинуть Афганистан
Трамп: США намерены вскоре покинуть Афганистан
31 июля 2020 г. 22:23
 В Турции за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 982
 В Турции за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 982
31 июля 2020 г. 21:54
Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19
Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19
31 июля 2020 г. 20:21
В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали
В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали
31 июля 2020 г. 19:54
Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
31 июля 2020 г. 19:35
Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности в 14 городах
Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности в 14 городах
31 июля 2020 г. 19:15
Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая
Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая
31 июля 2020 г. 18:57
Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе
Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе
31 июля 2020 г. 18:30
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев COVID-19
31 июля 2020 г. 14:32

Последние новости

00:39
В Еврокомиссии подтвердили жалобу Telegram на Apple ИКТ
00:30
"Шеффилд Уэнсдей" начнет сезон в Чемпионшипе со штрафом Футбол
00:04
Движение общественного транспорта прекращено на два дня Инфраструктура
23:57
"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал Шоу-бизнес
23:27
В США задержали обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter подростка Другие страны
23:21
Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в 2021 году Другие страны
22:53
Президент Грузии поздравила мусульман страны В регионе
22:23
Трамп: США намерены вскоре покинуть Афганистан Другие страны
22:16
ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки Здоровье
21:54
 В Турции за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 982 Другие страны
21:49
Стали известны результаты экзаменов, проведенных 29-30 июля Наука и образование
21:30
Компания Apple стала самой дорогой компанией в мире Финансы
21:17
В Испании разрабатывают спрей против COVID-19 Наука и образование
20:42
ВидеоУмер режиссер Алан Паркер Шоу-бизнес
20:21
Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19 Другие страны
Вся новостная лента