Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в 2021 году

Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака назначены на 6 июня 2021 года.

Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака назначены на 6 июня 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в пятницу премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

"Я объявляю 6 июня 2021 года датой проведения досрочных парламентских выборов, и мы сделаем все, чтобы они прошли успешно и были прозрачными", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению.

Напомним, что проведение всеобщих досрочных выборов, которые предусматривают выборы в парламент и последующее назначение президента страны, было одним из главных требований протестующих во время непрекращавшихся в стране с октября 2019 года массовых народных волнений и беспорядков, и власти обещали его выполнить. Однако выборы были обусловлены необходимостью принятия сначала нового избирательного закона, разработка и одобрение которого затянулась на несколько лет.

Отметим, что последние парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года, а следующие должны были пройти в мае 2022 года.