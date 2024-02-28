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Дом экс-главы МИД Франции Дуст-Блази в Париже ограбили на 120 тыс. евро

Дом экс-главы МИД Франции Дуст-Блази в Париже ограбили на 120 тыс. евро Злоумышленники похитили из дома бывшего министра иностранных дел Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже ценности на сумму около 120 тыс. евро.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 15:38
Дом экс-главы МИД Франции Дуст-Блази в Париже ограбили на 120 тыс. евро

Злоумышленники похитили из дома бывшего министра иностранных дел Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже ценности на сумму около 120 тыс. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее информации, у экс-министра пропали двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. В момент ограбления политик дома не находился и смог засвидетельствовать пропажу лишь по возвращении. Дуст-Блази подал заявление о краже, дело передали в полицию.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал работать над повышением безопасности на улицах французских городов за счет увеличения количества полицейских патрулей и совершенствования координации между правоохранительными органами, образовательными учреждениями и социальными службами. Особое внимание предполагается также уделить предотвращению краж со взломом.

Дуст-Блази в 1995-1997 годах занимал пост министра культуры Франции, в 2004-2005 годах - министра здравоохранения и социальной защиты населения. С 2005 по 2007 год он был министром иностранных дел в правительстве Доминика де Вильпена.

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Версия на английском языке Paris house of former French minister robbed

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