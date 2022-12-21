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До шести возросло число жертв крушения корвета Sukhothai

До шести возросло число жертв крушения корвета Sukhothai Как минимум о шести погибших моряках стало известно в результате крушения корвета Sukhothai в Таиланде.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 09:26
До шести возросло число жертв крушения корвета Sukhothai

Как минимум о шести погибших моряках стало известно в результате крушения корвета Sukhothai в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в ВМС королевства.

Спасены 76 из 105 членов экипажа. Поиск остальных моряков продолжается.

Корвет Sukhothai, возведенный в США, использовали ВМС Таиланда с 1987 года. Он затонул во время шторма в Сиамском заливе в ночь на 19 декабря.

Волны вызвали сильный крен корабля, электропитание на судне отключилось, управлять корветом стало невозможно.

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Версия на английском языке Thai navy confirms six sailors dead after ship sinks

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