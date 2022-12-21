До шести возросло число жертв крушения корвета Sukhothai

Как минимум о шести погибших моряках стало известно в результате крушения корвета Sukhothai в Таиланде.

Как минимум о шести погибших моряках стало известно в результате крушения корвета Sukhothai в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в ВМС королевства.

Спасены 76 из 105 членов экипажа. Поиск остальных моряков продолжается.

Корвет Sukhothai, возведенный в США, использовали ВМС Таиланда с 1987 года. Он затонул во время шторма в Сиамском заливе в ночь на 19 декабря.

Волны вызвали сильный крен корабля, электропитание на судне отключилось, управлять корветом стало невозможно.