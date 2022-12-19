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Затонул военный ВМС Таиланда, спасены свыше 70 моряков, ведутся поиски 30

Затонул военный ВМС Таиланда, спасены свыше 70 моряков, ведутся поиски 30 Тайское министерство обороны публикует заявления официальных лиц о чрезвычайном происшествии с одним из кораблей своих военно-морских сил. Сообщает о том, что речь идет о корвете (класс боевых надводных военных кораблей) - HTMS Sukhothai ВМС Таиланда.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 09:47
Затонул военный ВМС Таиланда, спасены свыше 70 моряков, ведутся поиски 30

Тайское министерство обороны публикует заявления официальных лиц о чрезвычайном происшествии с одним из кораблей своих военно-морских сил. Сообщает о том, что речь идет о корвете (класс боевых надводных военных кораблей) - HTMS Sukhothai ВМС Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, во время нахождения в штормящем море корабль "хлебнул" воды, которая в итоге вывела из строя систему электроснабжения корвета. В итоге корабль потерял ход, и морские волны стали буквально заливать корабль.

К месту ЧП последовали три фрегата и два вертолета, на борту которых находились насосы. С их помощью попытались откачать воду с борта терпящего бедствие корвета. Однако сильный ветер не позволил произвести эти действия.

Корабль ВМС Таиланда начал крениться и тонуть. В воде оказались более 100 членов экипажа.

В течение нескольких минут корвет затонул полностью. Конкретное место происшествия - точка в море на расстоянии около 32 км от побережья в районе Бангсафан (провинция Прачуапкхирикхан).

Из воды были подняты 75 военных моряков. В отношении еще примерно 30 ведутся поисково-спасательные работы.

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Версия на английском языке Thailand navy ship sinks, 28 sailors missing
Версия на азербайджанском языке Tailandda hərbi gəmi batıb, 28-dən çox matros itkin düşüb

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