Девять человек погибли в ДТП на юго-западе Китая

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Девять человек стали жертвами автомобильной аварии в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

Как передает Report, об этом сообшил информационный портал "Сина", еще 11 пострадали.

ДТП произошло в городском округе Аньшунь. По данным местных властей, пассажирский автобус, в котором находилось 39 человек, опрокинулся набок на шоссе.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование причин инцидента.