 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Девять человек погибли в ДТП на юго-западе Китая

    Пассажирский автобус, в котором находилось 39 человек, опрокинулся набок на шоссе

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Девять человек стали жертвами автомобильной аварии в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

    Как передает Report, об этом сообшил информационный портал "Сина", еще 11 пострадали.

    ДТП произошло в городском округе Аньшунь. По данным местных властей, пассажирский автобус, в котором находилось 39 человек, опрокинулся набок на шоссе.

    Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

    Полиция начала расследование причин инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi