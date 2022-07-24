Десятки человек погибли в результате вооруженного столкновения в Гаити

По меньшей мере 21 человек погиб в результате конфликта преступных группировок в коммуне Птит-Ривьер в центральной части Гаити.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате конфликта преступных группировок в коммуне Птит-Ривьер в центральной части Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Согласно информации правозащитников, часть погибших - местные жители, которые не состояли в бандах.

Ранее профильные организации сообщили, что на прошлой неделе жертвами столкновений преступных группировок на территории карибской страны стали около 300 человек. Несколько тысяч жителей пригородов столицы Гаити города Порт-о-Пренс оказались заблокированы в своих домах.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.