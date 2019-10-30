Демократы представили в Палате представителей США резолюцию об импичменте Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета.

Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования. Их цель - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.

В резолюции подтверждается, что расследования будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридический.

Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.