Давутоглу: Турция и ЕС имеют одинаковые цели по миграционной проблеме

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Анкара и Брюссель преследуют одинаковые цели, пытаясь достичь соглашения по миграционной проблеме. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в Брюсселе.

"Мы приезжаем в Брюссель третий раз за последние четыре месяца. Наши цели предельно ясны: на основе гуманитарных принципов помочь беженцам, а также углубить наши отношения с ЕС. Мы с ЕС преследуем одинаковые цели. Наши ценности совпадают с европейскими. Надеюсь, нам удастся прийти к единому мнению и достичь соглашения. У нас находится 2,7 млн. беженцев, мы сами справлялись с этой проблемой, не получая никакой существенной помощи извне. Мы будем продолжать свою политику открытых дверей", — заявил Давутоглу журналистам в Брюсселе перед началом переговоров с лидерами стран ЕС.

Накануне вечером в Брюсселе завершился первый день саммита ЕС-Турция, по итогам которого лидеры европейских стран согласовали общую позицию по миграционному соглашению с Анкарой. Договоренность предполагает обмен нелегальных мигрантов на легальных: все нелегалы, прибывшие на греческие острова через Турцию, будут возвращены обратно за счет ЕС, а Евросоюз за каждого возвращенного нелегала будет переселять из Турции одного легального беженца.