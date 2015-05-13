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    ​Давутоглу: Нельзя забывать о страданиях крымского народа

    Украину необходимо поддержать, чтобы она могла обеспечивать безопасность своего народа

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Украину необходимо поддержать, чтобы она могла обеспечивать безопасность своего народа. Протягивая руку помощи, нельзя забывать и о страданиях, в особенности, крымского народа". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу, выступая с приветственной речью на открытии саммита глав МИД НАТО в турецком городе Белек (провинция Анталья).

    Он также назвал вхождение Крыма в состав России "незаконным и абсолютно неприемлемым".

    "Для нас очень важно продолжать контакты с крымскими татарами и не допускать их изоляции", - заявил турецкий премьер.

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