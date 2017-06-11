Cын Каддафи вышел на свободу

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, официально отпустили на свободу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Сообщается, что его освободили из Зинтана на западе Ливии.

По данным источников, он был освобожден в рамках всеобщей амнистии, после чего прибыл в город Аль-Байда на востоке страны.

Сын бывшего ливийского лидера находился в заключении с 2011 года.