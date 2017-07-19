Cтраны Персидского залива сократили список требований к Катару

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований для Катара и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков, передает Report со ссылкой на американское издание Wall Street Journal.

Газета отмечает, арабские страны вместо 13 требований сформировали шесть общих "принципов".

"Безусловно, все мы выступаем за компромисс, но компромисса касательно данных шести принципов не будет", - заявил представитель Саудовской Аравии при ООН Абдаллы аль-Моуаллими.

В новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций. В этот раз арабские страны не установили сроки выполнения новых "принципов", подчеркнув, что они носят более обширный характер.

По информации Wall Street Journal, представитель Катара заявил, что арабские государства пошли на данный шаг с целью сохранить лицо в условиях давления со стороны международного сообщества, однако согласился разрешить конфликт при помощи посредников из числа государств региона.

Напомним, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.