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    CNN сообщил о подготовке к новому ракетному запуску в КНДР

    Источники телеканала не уверены, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или о запуске ракеты средней дальности.

    Баку. 19 июль. REPORT.AZ/ КНДР готовится к новому ракетному запуску, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

    При этом источники телеканала не уверены, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или о запуске ракеты средней дальности.

    КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. В то же время показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в два раза меньше.

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