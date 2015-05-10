Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тыс. человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По информации на 09:15 по местному времени (06:30 мск) погибли 8019, пострадали 16033", - отмечают правоохранительные органы на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее Непальский красный крест сообщил о 8413 погибших и 17576 пострадавших, однако, власти эти данные не подтверждают.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. После него было зафиксировано около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Наибольший урон нанесен столице страны, городу Катманду. Там погибли 1210, пострадали 4634 человека. Не менее 2991 человека погибли и 852 пострадали в центральном районе Синдхупалчок.