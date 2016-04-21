Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 570 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате мощного землетрясения в Эквадоре увеличилось до 570 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные, озвученные президентом страны Рафаэлем Корреа.

По словам президента, установлены личности 526 погибших. Глава государства подчеркнул, что всего в результате удара стихии получили ранения более семи тысяч человек, еще 163 человека считаются пропавшими без вести.

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Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Число жертв мощного землетрясения в Эквадоре увеличилось до 553 человек.

Как передает Report, об этом сообщает в среду генеральная прокуратура страны.

Ранее было известно о 525 погибших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре вечером 16 апреля. Эпицентр располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. В результате стихии было разрушено 805 зданий.

По данным генпрокурора, ранения в результате землетрясения получили более 4 тысяч человек, около 100 считаются пропавшими без вести.