Число жертв взрыва в мечети на востоке Афганистана повысилось до 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в мечети на востоке Афганистана повысилось до 20 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Pajhwok, не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Агентство отмечает, что мечеть атаковали два террориста-смертника.

Местные власти подтвердили факт взрыва. Подробности произошедшего уточняется.

***14:10

Взрыв произошел в мечети города Гардез на востоке Афганистана (провинция Пактия), 8 человек погибли, 12 ранены, сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Поступили сообщения о взрыве в мечети города Гардез, провинция Пактия, информацию подтвердили местные власти", — сообщается в Twitter телеканала.

Согласно информации, речь идет об атаке смертника во время пятничной молитвы.