Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95 - ОБНОВЛЕНО - 5 - ФОТО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал «Толо Ньюс».

Минздрав Афганистана сообщил, что число раненых возросло до 163 человек.

***16:50

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 63 человека погибли, еще 151 человек получил ранения в результате взрыва в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель главы МВД сообщил, что полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом.

*** 14:34

Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

*** 14:05

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на телеканал ToloNews.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

*** 13:19

В результате взрыва погибло 11 человек, 75 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ToloNews.

Сообщается, что сработал взрывной механизм в автомобиле, припаркованным террористом-смертником вблизи бывшего здания МВД.

Власти опасаются, что количество пострадавших будет расти.

*** 13:03

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, 18 человек получили различные ранения, передает Report со ссылкой на ToloNews.

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

Cообщается, что взрыв произошел возле бывшего здания МВД Афганистана, 18 человек получили различные ранения.

Многие здания были повреждены, в них выбило окна.