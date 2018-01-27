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    Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95 - ОБНОВЛЕНО - 5 - ФОТО

    Число раненых возросло до 163 человек

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал «Толо Ньюс».

    Минздрав Афганистана сообщил, что число раненых возросло до 163 человек.

    ***16:50

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 63 человека погибли, еще 151 человек получил ранения в результате взрыва в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Заместитель главы МВД сообщил, что полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом.

    *** 14:34

     Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

    *** 14:05

    По меньшей мере 17 человек погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на телеканал ToloNews.

    Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

    *** 13:19

    В результате взрыва погибло 11 человек, 75 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ToloNews.

    Сообщается, что сработал взрывной механизм в автомобиле, припаркованным террористом-смертником вблизи бывшего здания МВД.

    Власти опасаются, что количество пострадавших будет расти.

    *** 13:03

    Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, 18 человек получили различные ранения, передает Report со ссылкой на ToloNews.

    Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

    Cообщается, что взрыв произошел возле бывшего здания МВД Афганистана, 18 человек получили различные ранения.

    Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

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