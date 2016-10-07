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    Почти 340 человек стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити - ОБНОВЛЕНО

    Ранее сообщалось о 283 погибших

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Жертвами урагана "Мэтью" на Гаити стали уже 339 человек.

    Как передает Report об этом сообшает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 283 погибших.

    Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. Ожидается, что к вечеру четверга по местному времени "Мэтью" достигнет Флориды, а затем затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина. В штатах Флорида и Южная Каролина президент США уже объявил режим чрезвычайной ситуации.

    ***03:39

    Число жертв мощного урагана "Мэтью" возросло до 260 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 140 погибших.

    Большинство жертв приходится на Гаити – 136 погибших, отмечает агентство.

    Этот ураган стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. "Мэтью" затронул и восточное побережье Кубы, однако о жертвах сообщений нет. Власти Кубы эвакуировали более 1 миллиона человек из опасных районов.

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