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София и Вашингтон скорректировали график поставок истребителей F-16

София и Вашингтон скорректировали график поставок истребителей F-16 Парламент Болгарии в первом чтении одобрил ратификацию дополнений к международному договору с США, связанному с поставкой и поддержкой самолетов F-16 Block 70.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 20:00
София и Вашингтон скорректировали график поставок истребителей F-16

Парламент Болгарии в первом чтении одобрил ратификацию дополнений к международному договору с США, связанному с поставкой и поддержкой самолетов F-16 Block 70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в документе представлен скорректированный график поставок первых восьми истребителей, которые начнутся в первом квартале 2025 года и завершатся до конца года.

Ожидается, что окончательная ратификация соглашения пройдет на внеочередном заседании парламента 30 апреля.

Ранее сообщалось, что ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Болгарии в настоящее время, по оценкам экспертов, практически исчерпан, а первые восемь американских F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за 1,3 млрд долларов, могут быть доставлены начиная с 2025 года. С учетом подготовки пилотов самолеты будут готовы заступить на боевое дежурство не ранее 2027 года.

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