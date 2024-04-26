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СМИ: На египетско-израильской встрече по Газе достигли значительного прогресса

СМИ: На египетско-израильской встрече по Газе достигли значительного прогресса На переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа между израильской стороной и Египтом, выступающим посредником в диалоге между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигнут значительный прогресс.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 20:15
СМИ: На египетско-израильской встрече по Газе достигли значительного прогресса

На переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа между израильской стороной и Египтом, выступающим посредником в диалоге между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигнут значительный прогресс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По сведениям высокопоставленного египетского источника, "ощутимый прогресс достигнут в сближении точек зрения между египетской и израильской делегациями по вопросу о заключении перемирия в секторе Газа".

Некоторое время назад телеканал подтвердил, что "группа египетских экспертов в сфере безопасности, специалистов по палестинской проблеме прибыла в Тель-Авив для обсуждения широких рамок прекращения огня в палестинском анклаве".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzza ilə bağlı Misir-İsrail görüşündə ciddi irəliləyiş əldə olunub
Версия на английском языке Significant progress in bringing Egyptian, Israeli views closer regarding Gaza ceasefire, source says

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