СМИ: На египетско-израильской встрече по Газе достигли значительного прогресса

На переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа между израильской стороной и Египтом, выступающим посредником в диалоге между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигнут значительный прогресс.

На переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа между израильской стороной и Египтом, выступающим посредником в диалоге между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигнут значительный прогресс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По сведениям высокопоставленного египетского источника, "ощутимый прогресс достигнут в сближении точек зрения между египетской и израильской делегациями по вопросу о заключении перемирия в секторе Газа".

Некоторое время назад телеканал подтвердил, что "группа египетских экспертов в сфере безопасности, специалистов по палестинской проблеме прибыла в Тель-Авив для обсуждения широких рамок прекращения огня в палестинском анклаве".