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ВВС Финляндии направит в Румынию 8 истребителей и 100 летчиков

ВВС Финляндии направит в Румынию 8 истребителей и 100 летчиков Военно-воздушные силы Финляндии, которые впервые примут участие в действиях НАТО на Черном море, отправят в Румынию до 8 истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 19:42
ВВС Финляндии направит в Румынию 8 истребителей и 100 летчиков

Военно-воздушные силы Финляндии, которые впервые примут участие в действиях НАТО на Черном море, отправят в Румынию до 8 истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили ВВС Финляндии.

Как заявил командующий ВВС республики генерал-майор Юха-Пекка Керянен, увеличение численности средств ПВО в Черноморском регионе является основой "идеи НАТО о том, что все союзники готовятся помогать друг другу в выстраивании коллективной обороны и [системы] сдерживания".

"Впервые участвуя в миссии по воздушному прикрытию, мы вносим свой вклад в укрепление сплоченности НАТО и улучшение оперативной совместимости с союзниками", - приводятся слова командующего в заявлении.

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