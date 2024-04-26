ВВС Финляндии направит в Румынию 8 истребителей и 100 летчиков

Военно-воздушные силы Финляндии, которые впервые примут участие в действиях НАТО на Черном море, отправят в Румынию до 8 истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков.

Военно-воздушные силы Финляндии, которые впервые примут участие в действиях НАТО на Черном море, отправят в Румынию до 8 истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили ВВС Финляндии.

Как заявил командующий ВВС республики генерал-майор Юха-Пекка Керянен, увеличение численности средств ПВО в Черноморском регионе является основой "идеи НАТО о том, что все союзники готовятся помогать друг другу в выстраивании коллективной обороны и [системы] сдерживания".

"Впервые участвуя в миссии по воздушному прикрытию, мы вносим свой вклад в укрепление сплоченности НАТО и улучшение оперативной совместимости с союзниками", - приводятся слова командующего в заявлении.