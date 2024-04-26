СМИ: Израиль готов дать ХАМАС последний шанс для достижения соглашения

Израиль готов дать палестинскому движению ХАМАС последнюю возможность пересмотреть свою нынешнюю позицию и прийти к соглашению с израильской стороной об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Израиль готов дать палестинскому движению ХАМАС последнюю возможность пересмотреть свою нынешнюю позицию и прийти к соглашению с израильской стороной об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным источника телеканала, израильская сторона оповестила египетскую делегацию, которая прибыла в Тель-Авив в качестве посредника на переговорах Израиля с ХАМАС, что палестинское движение "должно использовать последний шанс для достижения договоренностей о прекращении огня" в секторе до начала израильской военной операции в районе города Рафах в южной части Газы. Израильские представители, по словам источника, считают, что Египет "должен будет оказать давление на ХАМАС", чтобы радикалы использовали эту возможность.

При этом израильская сторона, как указывает источник, проявила на встрече с египетской делегацией "гибкость в вопросах о выводе израильских войск из сектора и о возвращении перемещенных палестинцев" в свои дома, преимущественно на север анклава. Вместе с тем указывается, что Израиль на переговорах с делегацией из Каира указал, что даже при достижении соглашения с ХАМАС, "режим прекращения огня в Газе будет действовать всего несколько недель".

Некоторое время назад сообщалось, что на переговорах по Газе между израильской стороной и Египтом был достигнут значительный прогресс. По сведениям высокопоставленного египетского источника, "ощутимый прогресс был достигнут в сближении точек зрения между египетской и израильской делегациями по вопросу о заключении перемирия в секторе Газа".