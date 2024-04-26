ООН проверит 19 сотрудников БАПОР по подозрениям в связях с ХАМАС

Управление служб внутреннего надзора (УСВН) ООН проводит проверку в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подозреваемых в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Управление служб внутреннего надзора (УСВН) ООН проводит проверку в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подозреваемых в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"УСВН ведет расследование в отношении 19 сотрудников БАПОР - о 12 нам сообщили в январе, контракты с ними БАПОР разорвало, и еще 7, информацию о которых мы получили позже", - сказал он.

По его словам, из 12 сотрудников, которых израильские власти обвинили в связях с ХАМАС, в отношении 8 продолжается расследование, одно дело было закрыто и проверка еще 3 работников БАПОР была приостановлена из-за недостаточного числа доказательств, которые израильские власти предоставили в поддержку своих обвинений.

Следователи УСВН, добавил Дюжаррик, ранее совершили поездку в Израиль для обсуждения расследования с израильскими властями, как ожидается, они отправятся туда вновь в мае.