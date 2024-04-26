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Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц

Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц Власти Казахстана ввели запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом в течение шести месяцев.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 20:58
Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц

Власти Казахстана ввели запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом в течение шести месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Отмечается, что в течение шести месяцев запрещается ввозить яйца "из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза" (ЕЭС).

Мера не распространяется на транзит яиц через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена ЕЭС на территорию другого государства - члена сообщества через республику.

Запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. Приказ вступит в силу с 1 мая.

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