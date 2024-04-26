Бельгия планирует поставить Украине самолеты F-16 и средства ПВО до конца 2024 года

Бельгия поставит Украине свои самолеты F-16, средства и ракеты ПВО "как можно раньше" до конца 2024 года.

Бельгия поставит Украине свои самолеты F-16, средства и ракеты ПВО "как можно раньше" до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер на пресс-конференции в Брюсселе.

Они не назвали точного количества поставляемых самолетов и систем ПВО.

"Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года", - заявил Де Кроо. В свою очередь министр обороны Людивин Дедондер объявила на той же пресс-конференции, что поставки будут осуществляться "с учетом получения [от США] новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность [королевства]".

"Правительство также приняло решение выделить €200 млн - чтобы подключиться к германской инициативе по поставкам средств ПВО в Украину в ближайшем будущем", - добавила Дедондер.