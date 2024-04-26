SpaceX планирует сделать систему Starship полностью многоразовой к концу 2025 года

Компания SpaceX планирует к концу 2025 года сделать полностью многоразовой космическую систему Starship, которая совмещает в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.

Компания SpaceX планирует к концу 2025 года сделать полностью многоразовой космическую систему Starship, которая совмещает в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.

Как передает Report , об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск.

"Полная и быстрая многоразовость носителя и корабля, а также его орбитальная дозаправка - это две фундаментальные технологии, прийти к которым мы должны к концу следующего года", - написал он в X (ранее Twitter). Таким образом Маск прокомментировал сообщения о том, что SpaceX может вновь попытать запустить прототип Starship в мае.

Маск убежден, что это поможет человечеству освоить другие планеты и сделать свою жизнь "мультипланетной".

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.