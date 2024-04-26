О нас

SpaceX планирует сделать систему Starship полностью многоразовой к концу 2025 года

SpaceX планирует сделать систему Starship полностью многоразовой к концу 2025 года Компания SpaceX планирует к концу 2025 года сделать полностью многоразовой космическую систему Starship, которая совмещает в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 22:36
SpaceX планирует сделать систему Starship полностью многоразовой к концу 2025 года

Компания SpaceX планирует к концу 2025 года сделать полностью многоразовой космическую систему Starship, которая совмещает в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.

Как передает Report, об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск.

"Полная и быстрая многоразовость носителя и корабля, а также его орбитальная дозаправка - это две фундаментальные технологии, прийти к которым мы должны к концу следующего года", - написал он в X (ранее Twitter). Таким образом Маск прокомментировал сообщения о том, что SpaceX может вновь попытать запустить прототип Starship в мае.

Маск убежден, что это поможет человечеству освоить другие планеты и сделать свою жизнь "мультипланетной".

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi