В парламенте Швейцарии поддержали план о предоставлении помощи Украине

Комитет по политике и безопасности парламента Швейцарии поддержал план о предоставлении Украине 5 млрд франков (5,5 млрд долларов) в рамках пакета мер по укреплению обороноспособности страны.

Комитет по политике и безопасности парламента Швейцарии поддержал план о предоставлении Украине 5 млрд франков (5,5 млрд долларов) в рамках пакета мер по укреплению обороноспособности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте парламента.

Как следует из официального сообщения, речь идет о том, чтобы создать регулируемый специальным законом фонд, из которого будут покрываться финансовые потребности Киева. Вклад Швейцарии в этот фонд должен составить 5 млрд франков. Эти средства будут направлены на восстановление гражданской инфраструктуры страны.

Помимо выделения денег для помощи Украине, пакет мер предусматривает увеличение объемов финансирования Вооруженных сил Швейцарии в период с 2025-го по 2028 год на 4 млрд франков (до 29,8 млрд франков) и нацелен на скорейшее усиление боеспособности армии.