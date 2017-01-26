Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 27 человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число погибших в отеле Rigopiano в коммуне Фариндола в центральной части Италии, который накрыло лавиной, выросло до 27.
Как передает Report, об этом сoобшил агентство ANSA.
Накануне вечером спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а затем подняли их на поверхность из снежных завалов и обломков. Пока личности найденных людей не установлены.
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
News DepartmentАвтор новости
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