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    Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 27 человек

    Накануне вечером спасатели обнаружили тела мужчины и женщины

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число погибших в отеле Rigopiano в коммуне Фариндола в центральной части Италии, который накрыло лавиной, выросло до 27.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство ANSA.

    Накануне вечером спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а затем подняли их на поверхность из снежных завалов и обломков. Пока личности найденных людей не установлены.

    В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

    Ранее сообщалось о 24 погибших.

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