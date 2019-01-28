Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58 - ФОТО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, ожидается, что число жертв вырастет.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трёхдневный траур.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 287 пропавших без вести.