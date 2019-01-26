В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 50 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia.

В то же время губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема сообщил телеканалу Globo, что на данный момент обнаружены только семь тел погибших.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 её сотрудников. Местонахождение ста из них установлено, судьба остальных пока неизвестна.

Ранее сообщалось о семи погибших и около 200 пропавших без вести.

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

Согласно информации, инцидент произошёл в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Как сообщили в региональном подразделении пожарной охраны, которое занимается спасательными работами, около 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

Ранее в Бразилии полицейский погиб при крушении патрульного вертолета в Рио-де-Жанейро, упавшего в бухту Гуанабара.