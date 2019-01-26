 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 50 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

    Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 её сотрудников

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia.

    В то же время губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема сообщил телеканалу Globo, что на данный момент обнаружены только семь тел погибших.

    Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 её сотрудников. Местонахождение ста из них установлено, судьба остальных пока неизвестна.

    Ранее сообщалось о семи погибших и около 200 пропавших без вести.

    *** 23:50

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

    Согласно информации, инцидент произошёл в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Как сообщили в региональном подразделении пожарной охраны, которое занимается спасательными работами, около 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.

    Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

    Ранее в Бразилии полицейский погиб при крушении патрульного вертолета в Рио-де-Жанейро, упавшего в бухту Гуанабара.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi