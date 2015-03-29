Число жертв наводнения на севере Чили возросло до 12 человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений на севере Чили достигло 12 человек, еще 20 значатся пропавшими без вести. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Чили Родриго Пеньяилильо.

По его словам, от разгула стихии пострадали почти 5 тысяч человек. Сильные дожди, продолжающиеся уже неделю, привели к разливам рек и затоплениям населенных пунктов в административных областях Антофагаста, Атакама и Кокимбо. Небывалое количество осадков выпало и в самой засушливой пустыне мира Атакаме.

После очередного совещания Кабинета министров президент Чили Мишель Бачелет пообещала оказать всестороннюю помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Глава государства не исключила, что число жертв наводнений может возрасти.