Число жертв наводнения на острове Ява возросло до 30

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнения в районе Гарут в западной части главного индонезийского острова Ява к утру субботы возросло до 30, еще 22 местных жителя пропали без вести.

Как передает Report, со ссылкой на информагентство Антара, об этом заявил официальный представитель поисково-спасательного управления (Basarnas) провинции Западная Ява Джошуа (Joshua).

"Найдены 30 тел погибших", — цитирует заявление спасателя индонезийское национальное информагентство.

Ранее Джошуа сообщил о 26 погибших и 23 пропавших без вести.