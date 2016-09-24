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    Число жертв наводнения на острове Ява возросло до 30

    Eще 22 местных жителя пропали без вести

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнения в районе Гарут в западной части главного индонезийского острова Ява к утру субботы возросло до 30, еще 22 местных жителя пропали без вести.

    Как передает Report, со ссылкой на информагентство Антара, об этом заявил официальный представитель поисково-спасательного управления (Basarnas) провинции Западная Ява Джошуа (Joshua).

    "Найдены 30 тел погибших", — цитирует заявление спасателя индонезийское национальное информагентство.

    Ранее Джошуа сообщил о 26 погибших и 23 пропавших без вести.

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