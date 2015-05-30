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    Число жертв наводнений в Техасе и Оклахоме возросло до 28 человек

    Ливни, которые, по прогнозам синоптиков, могут продолжаться еще несколько недель

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в американских штатах Техас и Оклахома достигло 28 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось о 23 погибших. По последним данным, пропавшими без вести числятся 15 человек.

    Всего с четверга в Техасе погибли 24 человека, четверо — в Оклахоме.

    Ливни, которые, по прогнозам синоптиков, могут продолжаться еще несколько недель, значительно усложняют ликвидацию последствий самого сильного за долгие годы наводнения в техасском городе Хьюстон, отмечает агентство.

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